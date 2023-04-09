Руководство «Современника» подтвердило факт увольнения Лии Ахеджаковой

Народная артистка Росси Лия Ахеджакова больше не работает в «Современнике». Факт разрыва трудовых отношений официально подтвердила пресс-служба театра.

Формально 84-летняя звезда ушла «по собственному желанию», однако известно, что последние несколько месяцев на актрису оказывалось беспрецедентное давление за ее критику в адрес руководства РФ.

По сведениям «[Экспресс-газеты]https://www.eg.ru/showbusiness/3158052-uvolnenie-ahedjakovoy/)» на народную артистку РФ в прокуратуру написано несколько доносов. Сама Лия Меджидовна все обвинения к себе категорически отметает.

Последним спектаклем, в котором была занята Лия Ахеджакова в «Современнике», стала постановка «Игра в джина» в постановке Галины Волчек . Однако некоторое время назад спектакль был отменен. Прощаясь с театром, в котором проработала с 1979 года, Ахеджакова написала так:

«Моя дорогая, любимая сцена — ты мне давала возможность исповедаться, объясниться в любви людям, которых я люблю, ценю, уважаю, какие драматурги! Какие режиссеры! Какие партнеры. Прощай, моя дорогая. Держись. Мы, артисты, тебя любим и помним. Долгой жизни тебе».