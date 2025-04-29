Взял 1,5 млн в долг и не вернул: водитель раскрыл правду про сына Надежды Кадышевой

Водитель сына певицы Надежды Кадышевой, который два года на него работал, рассказал, что Григорий взял в долг 1,5 млн рублей и исчез. Мужчина верил, что сын артистки вернет средства.

Подробности стали известны в шоу «Малахов» на канале Россия 1.

Водитель раскрыл, что Григорий рассказывал про бывшую и ребенка, говорил, что ненавидит их и никого не любит. Сын певицы называл второго ребенка чужим, утверждал, что «понагуляли», а его хотят «в папашки записать».

Сын Кадышевой не только откровенничал о личной жизни, но и брал в долг, обещая вернуть средства. Однажды Григорий поинтересовался, есть ли у водителя деньги, и попросил его занять «чем больше, тем лучше».

«Полтора миллиона я ему дал. Поверил, как мужчина мужчине. Говорил, что такую сумму потянет, а я и не боялся, думал, в любом случае вернет», — сообщил водитель.

Ранее Кадышеву назвали самой высокооплачиваемой певицей в России. Ее гонорар доходит до 15-20 млн – это больше, чем у певца Григория Лепса.