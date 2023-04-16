«Укусил местный мужик»: Самбурская показала рану

Актриса Настасья Самбурская пожаловалась поклонникам на состояние своего здоровья. Оказалось, что во время отдыха на сказочном Бали ее укусил токсичный муравей, передает Пятый канал.

Блогер рассказала, что муравей называется томкат. Из-за укуса остаётся красный волдырь. После прокола яд из воспаления на руке попал ещё на ногу, поэтому и там появилось красное пятно.

«Внимание, меня укусил местный мужик. Нет, пошутила. Муравей», — написала актриса.

Самбурская отметила, что токсичное вещество муравья имеет свое действие до 8 дней. Однако последствия контакта с насекомым сохраняются около месяца.

Актриса предупредила, что пятно на теле может остаться, даже если на муравья просто надавили. После встречи с насекомым необходимо постирать все вещи.

Ранее мы писали, что Настасью Самбурскую не хотели пускать в страну.