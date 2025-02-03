«Взрыв был рядом»: Алла Довлатова рассказала, кто еще погиб в «Алых парусах»

При взрыве в ЖК «Алые паруса» в Москве мог погибнуть консьерж. Об этом рассказала ведущая Алла Довлатова.

Подробности узнал сайт mk.ru.

«Неприятно туда возвращаться, честно могу сказать, тем более говорят, что погиб консьерж. О погибшем никакой информации нет… Я, когда проходила, видела, что взрыв был рядом с местом консьержа», - поделилась ведущая.

Довлатова отметила, что на вопрос «где консьерж», не получила ответа от сотрудников.

Ведущая была дома в момент взрыва. Она спустилась по лестнице с 26 этажа спустя полчаса после случившегося – в 10 утра. Ей тут же позвонили взволнованные дети – они узнали о взрыве. И действительно – в холле было все раскурочено, приехали сотрудники полиции и МЧС, рассказала ведущая.

Довлатова пожаловалась на криминальную обстановку в ЖК. По ее словам, в нем живут наемные убийцы, «то лифты падают, то перестрелки, то взрывы». При этом коммунальная плата там в три раза дороже, чем в других элитных ЖК, говорит Довлатова.

Ранее сообщалось, что взрыв в ЖК произошел под квартирой адвоката Сергея Жорина. В момент происшествия его не было дома.