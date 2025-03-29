«Взрослый мужчина плакал»: Владимир Кузьмин находится в ужасном состоянии после смерти брата

29 марта в Москве простились с братом Владимира Кузьмина Александром. Сам народный артист отсутствовал на траурной церемонии, что вызвало вопросы у общественности. Певец Евгений Шахрай объяснил, почему исполнитель хита «Две звезды» не смог в такой важный день попрощаться с близким родственником.

По словам Шахрая, для Кузьмина смерть брата стала настоящим ударом. В день прощания Евгений говорил с Владимиром, и артист находился в очень плохом душевном состоянии.

«Он в ужасном состоянии, и он уже не молод, скажу я вам, для него это сильное потрясение», — рассказал Шахрай mk.ru.

Евгений объяснил, что братья не общались из-за алкоголизма Александра. Владимир просил его прекратить злоупотреблять спиртным, но Кузьмин-младший не слушал, хоть и понимал, куда катится, отметил певец. Владимир Кузьмин оплатил прощание, поминки, кремацию и дальнейшее захоронение брата. На данный момент у артиста тур по России — ему не удалось расторгнуть договор, чтобы приехать на похороны.

«Он плакал в трубку телефона. Взрослый мужчина плакал», — заключил исполнитель.

Напомним, дочь Александра Кузьмина устроила скандал на прощании с артистом. Наследница музыканта возмутилась, что в гроб не положили крест и потребовала немедленно исправить это.