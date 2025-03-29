Присутствующие были в недоумении: на прощании с братом Владимира Кузьмина случился скандал

29 марта в Москве состоялась церемония прощания с младшим братом Владимира Кузьмина, внезапно скончавшегося во время отдыха в Адлере. На гражданской панихиде собрались родные и друзья Александра, однако не обошлось и без скандала. Об этом пишет StarHit.

Среди присутствующих на прощании с Александром Кузьминым были его жена Наталья, которая не сдерживала слез, а также сын Василий. В разговоре с журналистами молодой человек предположил, что его отца могли отравить или убить.

«Он не жаловался на здоровье. То ли его отравили, я не знаю… Может, он нашел собутыльника, его отравили и забрали телефон. Телефон доступен, но никто трубку не берет. И компьютер пропал», — заявил сын Александра Кузьмина.

Также на церемонии присутствовали дочери Александра Кузьмина — Варвара и Сюзанна, и первая неожиданно устроила скандал прямо во время панихиды. Варвара возмутилась, что в гроб не положили крест, потребовала немедленно исправить это.

«Ну положите, положите, чтоб было с крестом!» — умоляла дочь музыканта.

Стоящие рядом люди были в недоумении, но просьбу наследницы Александра Кузьмина все же выполнили.

Примечательно, что самого Владимира Кузьмина на прощании с братом не было. По словам актера Евгения Шахрая, певец тяжело переживает уход родного человека: «Он очень сожалеет… Не просто сожалеет, он заплакал, разговаривая с нами по телефону».

Напомним, 26 марта Владимир Кузьмин сообщил о смерти своего младшего брата Александра. Артист внезапно ушел из жизни во время отдыха в Адлере, ему было 63 года. Известно, что мужчина страдал от алкоголизма и сахарного диабета. По мнению вдовы музыканта, он мог не успеть ввести себе инсулин, что и привело к трагедии.

Ранее сообщалось о том, что раскрыто, почему Владимир Кузьмин пропустил похороны родного брата.