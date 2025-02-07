«Взрослеет невероятными темпами»: Жасмин обратилась к 13-летней дочери по важному поводу

Певица Жасмин поздравила с днем рождения дочь Маргариту в соцсетях. Звездной наследнице 7 февраля исполнилось 13 лет. Женщина вспомнила себя в ее возрасте и рассказала о новом треке именинницы.

Знаменитость активно ведет личный микроблог и делится с поклонниками всеми важными событиями. Она посвятила новую публикацию дочери в честь праздника. Она не забыла упомянуть и о своей жизни.

Жасмин призналась, что в 13-летнем возрасте вела дневник с детскими секретами, бегала по улице с подружкой и переживала только из-за уроков. А вот ее дочь Маргарита уже многое успела за 13 лет.

«Маргарита взрослеет невероятными темпами: свои песни, свои взгляды, которые она уже готова твердо отстаивать, и все же: пусть, дочка, беззаботное детство еще немного погостит в твоей жизни! Мы, твоя семья, тебя очень любим и всегда поддержим!» – поделилась певица.

Исполнительница отметила, что именно 7 февраля у дочери вышла песня под названием «Ну и не пиши», а также клип на нее.

Напомним, что карьера звездной наследницы началась в прошлом году. Мама ей во всем помогает и поддерживает. Девочка решила выступать под псевдонимом Маргарита Шоу. Она была на сцене в шоу «Дуэты», но хочет быть сольным артистом.

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