Певица Полина Гагарина рассказала, что ее сын Андрей учится в двух университетах

Певица Полина Гагарина стала гостьей шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» и исполнила свои хиты «Смотри», «Вода», «Весна», «Бабочки», «Шагай», а также представила премьеру трека «Танец перед зеркалом». Звезда рассказала об эмоциях от концерта в «Лужниках» и совместных выступлениях с сыном.

Артистка призналась, что испытала сильные эмоции во время своего стадионного концерта.

«Когда первая песня началась, я потеряла дыхание, полились слезы. Я задохнулась от счастья, от того, что это случилось, состоялось, все пришли. Это большой момент, сравнимый по эмоциям только с рождением моих детей», – поделилась Полина.

Исполнительница хита «Спектакль окончен» иногда выходит на сцену не одна, а со своим сыном Андреем. Он аккомпанировал звездной маме и в «Лужниках». Гагарина говорит, что впервые он выступил с ней в 2019 году. Тогда ему было всего 13 лет.

«Сейчас Андрюше 17, и он является студентом двух университетов», – заявила она в эфире «Авторадио».

Певица сама не понимает, зачем Андрею нужны сразу два института.

«У него главный соперник в жизни, это он сам. Он очень любит эту жизнь, ему все интересно. И он считает, и я его в этом поддерживаю, что мужчина, в первую очередь, должен быть умным», – добавила Гагарина.

11 апреля артистка выйдет на сцену Кремлевского дворца, где она споет на концерте в честь дня рождения «Авторадио». Вместе с Гагариной участниками симфонического шоу «Авторадио. Классика. Дуэты» станут Леонид Агутин, Дима Билан, Zivert, Филипп Киркоров, Люся Чеботина, Мот, Лолита, Юлианна Караулова, Денис Клявер, Хабиб, Dabro, Ольга Серябкина, Filatov & Karas, IOWA и другие звезды.