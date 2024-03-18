«Взрослая певица»: Григорий Лепс отреагировал на возвращение Лолиты на сцену

Певец Григорий Лепс признался, что рад возвращению Лолиты Милявской на сцену. Об этом сообщает издание Teleprogramma.pro.

В конце 2023 года Настя Ивлеева устроила вечеринку, после которой многие звезды столкнулись с отменой. Не стала исключением и Лолита. Милявская лишилась концертов и несколько месяцев «выступала за еду». В марте 2024 года певица впервые вышла в свет, намекнув на прощение и возвращение на сцену. Григорий Лепс дал понять, что рад за коллегу. Более того, он считает, что Лолита столкнулась с неоправданной критикой.

«Она взрослая певица, состоявшаяся певица, очень хороший человек», — высказался Григорий.

Ранее сайт «Страсти» рассказал, как Лолита живет после «голой» вечеринки. Подробности смотрите в этом материале.

Также сообщалось о том, что Григорий Лепс расстался с молодой возлюбленной, ради которой делал пластику. По словам Лепса, теперь он проводит время в одиночестве и не тратит деньги на дорогие подарки.