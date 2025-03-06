Взорвал зал пародией на Трампа и унизил Меладзе: как прошло шоу Галкина* в Лондоне

После отъезда из России Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) начал активно выступать за границей. Муж Аллы Пугачевой дал очередной концерт в Лондоне и опубликовал видео с мероприятия в социальных сетях. В одном из комментариев под ним юморист высмеял Валерия Меладзе.

Шоумен выступил в театре London Palladium. Рассчитанный на 2 тысячи человек зал был заполнен полностью. Поклонники оживленно хлопали знаменитости.

Артист обычно не публикует видео самих шуток в Сети, но по комментариям его подписчиков можно понять, о чем шла речь в выступлении. Зрители отмели, что их очень поразила пародия Галкина* на действующего президента США Дональда Трампа. По их словам, юморист очень точно передал манеры, речь и голос главы Белого дома.

«Главное, чтобы Трамп не обиделся, а то ведь в Штатах тоже много желающих сходить на концерт», — пошутили в комментариях.

Отметим, что в 2022 году, помимо Галкина* с Пугачевой, Россию покинули многие известные артисты. Например, уехал за границу певец Валерий Меладзе, ставший известным именно благодаря россиянам. Подписчики пародиста решили превознести его над исполнителем хита «Салют, Вера!».

«Это вам не Меладзе. 30 лет „Актрису“ петь. Это каждый год новое шоу!» — написал фанат Максима*. Едкий комментарий понравился артисту — он отреагировал на него тремя смеющимися смайлами.

Недавно Максим Галкин* опубликовал новое фото Примадонны и был уличен во лжи. На снимке заметили присутствие фотошопа.

*(признан иноагентом на территории РФ)