«Отдельные товарищи были недовольны»: уличенный в обмане Галкин* показал свежее фото Пугачевой
© Dmitry Korobeynikov / East News
Уехавший из России шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) опубликовал серию снимков своей 75-летней жены Аллы Пугачевой и был уличен во лжи. Пользователи Сети обратили внимание, что юморист обнародовал старые фотографии, и ответ не заставил себя ждать.
Галкин*, который в последнее время остро реагирует на критику и часто вступает в перепалки с хейтерами, разместил еще один пост и показал свежий снимок Пугачевой с празднования начала весны.
«Тут под предыдущими фото отдельные товарищи были недовольны, что фотки старые. Вот вам свежая, с сегодняшнего празднования. Привет всем!» - оправдался Галкин*.
Подписчики шоумена разделились на два лагеря: одни похвалили Аллу Борисовну и назвали ее «красавицей» и «мимозой», другие же выразили мнение, что от натуральной Пугачевой на фото ничего не осталось.
«Фотошоп – великая сила», - отметили комментаторы.
Ранее Максим Галкин* пожаловался на плохое настроение и спровоцировал 75-летнюю Аллу Пугачеву на проявление чувств. Он опубликовал короткий видеоролик, на кадрах которого предстал с бокалом вина в руке. Растрепанный шоумен сидел в дубленке и рассуждал о жизни.
*Признан иностранным агентом на территории России