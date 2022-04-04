НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 03 марта 2025, 12:25
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«Отдельные товарищи были недовольны»: уличенный в обмане Галкин* показал свежее фото Пугачевой

Уличенный в обмане Галкин* ответил на критику и показал свежее фото Пугачевой.
«Отдельные товарищи были недовольны»: уличенный в обмане Галкин* показал свежее фото Пугачевой

© Dmitry Korobeynikov / East News

Уехавший из России шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) опубликовал серию снимков своей 75-летней жены Аллы Пугачевой и был уличен во лжи. Пользователи Сети обратили внимание, что юморист обнародовал старые фотографии, и ответ не заставил себя ждать.

Галкин*, который в последнее время остро реагирует на критику и часто вступает в перепалки с хейтерами, разместил еще один пост и показал свежий снимок Пугачевой с празднования начала весны.

«Тут под предыдущими фото отдельные товарищи были недовольны, что фотки старые. Вот вам свежая, с сегодняшнего празднования. Привет всем!» - оправдался Галкин*.

Подписчики шоумена разделились на два лагеря: одни похвалили Аллу Борисовну и назвали ее «красавицей» и «мимозой», другие же выразили мнение, что от натуральной Пугачевой на фото ничего не осталось.

«Фотошоп – великая сила», - отметили комментаторы.

«Отдельные товарищи были недовольны»: уличенный в обмане Галкин* показал свежее фото Пугачевой

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ранее Максим Галкин* пожаловался на плохое настроение и спровоцировал 75-летнюю Аллу Пугачеву на проявление чувств. Он опубликовал короткий видеоролик, на кадрах которого предстал с бокалом вина в руке. Растрепанный шоумен сидел в дубленке и рассуждал о жизни.

*Признан иностранным агентом на территории России

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Максим Галкин
Алла Пугачева
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