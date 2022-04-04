«Отдельные товарищи были недовольны»: уличенный в обмане Галкин* показал свежее фото Пугачевой

Уехавший из России шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) опубликовал серию снимков своей 75-летней жены Аллы Пугачевой и был уличен во лжи. Пользователи Сети обратили внимание, что юморист обнародовал старые фотографии, и ответ не заставил себя ждать.

Галкин*, который в последнее время остро реагирует на критику и часто вступает в перепалки с хейтерами, разместил еще один пост и показал свежий снимок Пугачевой с празднования начала весны.

«Тут под предыдущими фото отдельные товарищи были недовольны, что фотки старые. Вот вам свежая, с сегодняшнего празднования. Привет всем!» - оправдался Галкин*.

Подписчики шоумена разделились на два лагеря: одни похвалили Аллу Борисовну и назвали ее «красавицей» и «мимозой», другие же выразили мнение, что от натуральной Пугачевой на фото ничего не осталось.

«Фотошоп – великая сила», - отметили комментаторы.