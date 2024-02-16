«Взлеты и падения»: актриса Немоляева высказалась о своей карьере

Известная актриса, звезда фильмов «Служебный роман» и «Гараж», Светлана Немоляева, присутствовала на праздничном вечере, посвященном дню рождения Центрального дома актера имени Яблочкиной. Она призналась, что в актерской карьере бывают взлеты и падения, пишет Пятый канал.

На вопрос о своей карьере и удовлетворенности ею, народная артистка РСФСР ответила корреспонденту со смешанными чувствами.

«Не могу на такой вопрос ответить „да“ или „нет“. Это невозможно, потому что в актерской судьбе бывает все: взлеты и падения, неприятности и приятности, победы и непобеды… Жизнь многообразна, она идет своеобразными скачками. Поэтому одним словом на ваш вопрос ответить невозможно», — порассуждала актриса.

86-летняя легенда советского и российского кино, остается одной из самых известных и любимых актрис у российской публики. Она дебютировала на экране еще в 1945 году и продолжает свою актерскую деятельность до сих пор.

Количество сыгранных Немоляевой ролей в кино превышает сотню. Она завоевала всеобщее признание и любовь зрителей благодаря своим выдающимся выступлениям в фильмах режиссера Эльдара Рязанова, таких как «Служебный роман» и «Гараж».

Ранее мы писали о том, что артист балета Николай Цискаридзе высказался о молодом поколении актеров. Мужчина назвал их малообразованными.