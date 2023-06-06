«Взглядом все сказала»: Владимир Пресняков едва не сорвал свадьбу с Натальей Подольской

Владимир Пресняков и Наталья Подольская считаются самой крепкой парой в отечественном шоу-бизнесе. Супруги уже давно вместе и за это время успели стать счастливыми родителями. Несмотря на данные факты, журналисты по-прежнему пророчат паре развод и многочисленные измены со стороны музыканта. Кажется, Преснякова и Подольскую не очень волнуют ложные домыслы, вот почему на днях они сделали важное заявление о своей паре.

Как оказалось, недавно супруги отметили годовщину свадьбы. В честь этого события Владимир поделился архивным видео с торжества, на котором запечатлен его конфуз. На ролике изображен праздничный многоярусный торт. Певец захотел разрезать десерт, но он не рассчитал свою силу, поэтому от удара ножа торт упал на пол. Также на видео попал сердитый взгляд невесты, которая явно не ожидала такого исхода событий.

«Наташа взглядом все сказала. Ее реакция — это огонь. Пересмотрела раз десять», — отреагировали на публикацию пользователи Сети.

К слову, прокомментировать ролик решила и сама Подольская. Кажется, артистка до сих пор зла на супруга, вот почему она написала: «Только никто не понял, был ли он вкусный». Завершила свое высказывание Наталья грустным смайликом.

Ранее возлюбленная Владимира рассказала о своем знакомстве с Никитой Пресняковым. Подробности смотрите в этой статье.