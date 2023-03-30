«Взбесившийся светофор»: Александр Васильев высмеял наряд Наташи Королевой

49-летняя Наташа Королева – одна из тех артисток, кто предпочитает выделяться из толпы яркими и неординарными образами. Еще с самого начала своей карьеры певица стала выбирать откровенные и весьма экстравагантные сценические костюмы, да и в повседневности никогда не отказывалась от вычурных вещей. Стиль вокалистки не раз осуждался поклонниками, желающими видеть кумира в более сдержанных нарядах, но есть у нее также и защитники. Один из них стилист и историк моды Александр Васильев. Правда, выход в свет супруги Тарзана в 2019 году даже он не смог поддержать.

Экс-ведущий «Модного приговора» считает, что Наташа правильно выбирает довольно яркие оттенки, но во всем все-таки нужно знать меру. Так, один из ее образов он назвал «взбесившимся светофором».

«Лохматая курточка из меха ламы, который выкрашен в цвет маджента, не гармонирует с этими лосинами с принтом, который я бы назвал взбесившийся светофор, потому что присутствуют все оттенки сразу. Сочетание летнего низа с зимним верхом непонятно», - проанализировал наряд эксперт моды для издания «7Дней.ru».

Васильев заявил, что часто Наташа слишком молодится. По его мнению, некоторые платья певицы можно встретить на утренниках в детских садах. Но тем не менее, она все равно прекрасно выглядит в свои почти 50 лет. Сколько стилист помнит ее на сцене, она всегда была в хорошей форме, и сейчас ее фигура нисколько не испортилась.

Ранее поклонники раскритиковали ванную комнату в доме Наташи Королевой и Тарзана. По их словам, она похожа на сарай.