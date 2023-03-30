«Хуже сарая»: поклонников ужаснула ванная в доме Наташи Королевой и Тарзана

Наташа Королева много лет является популярной певицей, за жизнью которой наблюдают миллионы поклонников. Они интересуются не только творчеством поп-дивы, но и ее личной жизнью. Пользователи Сети обсуждают отношения брюнетки с Тарзаном, личную жизнь их сына Архипа и дом, в котором живет семья. Недавно супруг артистки опубликовал фото из ванной и крупно опозорился.

Многие знают, что исполнительница и танцор живут в роскошном коттедже с огромной территорией. Поэтому новое фото Сергея Глушко, который выступает под псевдонимом Тарзан, удивило фанатов.

Возлюбленный знаменитости позировал в самом интимном месте каждого дома – в ванной. Он демонстрировал свою точеную фигуру и крепкие мышцы, но совершенно забыл о заднем фоне. Подписчики обратили внимание не на тело артиста, а на то, какой бардак был в санузле.

Пользователи Сети написали, что подобная обстановка больше напоминает туалет в дешевых отелях, а антисанитарией веет даже через экран.

«Хуже сарая», «В общаге, что ли?», «А что так грязно?», «Будем надеяться, что это гримерка», – пишут в комментариях.