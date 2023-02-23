Машину арестовали за долги: у обессилевшей Анастасии Заворотнюк отнимают последнее

Судебные приставы арестовали автомобиль Porsche Panamera, которую в 2014 году купила актриса Анастасия Заворотнюк. Санкции связаны с долгом в размере 127 тыс. рублей.

Решение о долге было вынесено судом в начале февраля. Задолженность, о которой идет речь, взыскана с матери Заворотнюк и, скорее всего, связана с неуплатой за ЖКХ. Актриса приобретала машину сама, но записала ее на мать. Женщина не ездит за рулем, но формально является собственником автомобиля.

Как пишет сайт kp.ru, с матери Заворотнюк уже взыскивали аналогичный долг в 2019 году. Тогда пенсионерка задолжала 46 тыс. рублей.

Адвокат Андрей Алешкин предупредил, что арест предусматривает невозможность совершать регистрационные действия с авто до погашения долга. В перспективе машину могут продать на аукционе.

«Главная проблема заключается в том, что аукционная стоимость зачастую объявляется гораздо ниже рыночной, то есть автомобиль может быть продан фактически за бесценок», - сказал он.

Ранее стало известно, что к лечению глиобластомы у Заворотнюк привлекли ученого, который разработал уникальную технологию борьбы с раком головного мозга.