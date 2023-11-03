«Вызывает отвращение»: Оскар Кучера открыто выразил неприязнь к Прохору Шаляпину

Телеведущий Оскар Кучера и певец Прохор Шаляпин не могут найти общий язык на шоу «Звезды в Африке». Актер, который возглавляет одну из команд проекта, признался, что с трудом переносит нового участника, пишет «Общественная служба новостей».

Шаляпина старались привлечь на свою сторону два оставшихся коллектива, однако певец принял решение присоединиться к общине Кучеры. Телеведущий, в свою очередь, остался не в восторге от перегруппировки.

Во время интервью с участниками проекта Оскар открыто выступил против Прохора. Актер даже выставил кандидатуру нелюбимого члена команды на голосование, которое решает, кто останется на проекте.

«По-человечески я его просто не перевариваю. Не могу объяснить, но у меня он вызывает отвращение. Стараюсь держать себя в руках, но он меня так раздражает. Он портит все, к чему прикасается», — выразил свое негодование Кучера.

Шаляпин, к слову, тоже высказал свое мнение. Певец крайне разочарован во многих участниках шоу и называет их сектантами, с которыми он оказался в сумасшедшем доме.

Ранее Оскар Кучера рассказал, почему ему приходится много работать. По словам актера, ему требуется много денег, чтобы содержать пятерых детей.