«Это просто дорого»: Оскар Кучера рассказал, почему ему приходится много работать

Акте Оскар Кучера, у которого пять детей, признался, что воспитание подрастающего поколения обходится ему дорого. Чтобы прокормить и одеть такую большую семью, знаменитости приходится вечно зарабатывать деньги, передает Teleprogramma.pro.

Кучера был женат трижды. Первый его брак не сложился. Во вторых отношениях у актера появился первый ребенок, но семейное счастье все-равно продлилось недолго. А в третий раз другая супруга подарила Оскару уже четырех детей.

Таким образом, звездному отцу приходится воспитывать пятерых наследников. По словам Кучеры, это большая ответственность, в первую очередь финансовая. Чтобы дети были сыты, одеты и обуты, актеру приходится трудиться не покладая рук.

«Это вечная необходимость зарабатывать деньги! Пятеро детей — это просто дорого», — посетовал Оскар.

Что касается вопроса воспитания, то Кучера ставит выше отношения с женой, чем особое отношение к детям. Артист считает, что если вы кладете себя на алтарь материнства или отцовства, то вы что-то неправильно делаете.

Ранее Кучера высказался о тиктокере Дане Милохине, который сначала вернулся в Россию, а потом снова уехал. Актер сравнил его с мартышкой.