Вызывает отвращение: друг Яниса Тиммы вскрыл компромат на Анну Седокову

Про болезненные отношения Анны Седоковой с ее экс-супругом Янисом Тиммой появляется все больше новой информации. Друг умершего баскетболиста Марк Пугачев в социальных сетях заявил, что ему прислали компромат на певицу.

Проживающий в Майами блогер давно знает Яниса и Анну. По его словам, баскетболист делал все для бывшей жены — в последний раз он сильно помог звезде на съемках клипа.

Вскоре после самоубийства Тиммы Пугачеву начали писать разные люди, которые пересекались с Седоковой на мероприятиях. Они прислали Марку компромат на артистку.

«У меня есть фотографии и видео, как Аня в апреле, мае, июне, августе в пьяном состоянии зажимается со старыми богатыми мужиками, у которых жены, дети», — рассказал друг баскетболиста.

Марк признался, что дал слово не публиковать это, но после случившегося у него появилось сильное отвращение к экс-солистке «ВИА Гра».

Как пояснил блогер, Тимма, скорее всего, «потерял голову» от влюбленности в опытную женщину, которая умеет управлять людьми.

Брак звезды с латвийским баскетболистом продлился почти пять лет. В декабре 2024 года их официально развели.

Напомним, ранее стало известно, что Янис Тимма уже пытался покончить с собой, когда жил в США. Об этом рассказала соседка спортсмена.