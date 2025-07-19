«Вызывает много вопросов»: Прохор Шаляпин «прошелся» по Иосифу Пригожину после скандала с Дробышем

Прохор Шаляпин нередко критикует российский шоу-бизнес, в частности продюсеров звезд. После конфликта с Виктором Дробышем певец «прошелся» по Иосифу Пригожину. Исполнитель негативно отреагировал на недавние слова мужа Валерии, который сетовал на неуважительное поведение артистов.

Участник «Звезд в Африке» уверен: сейчас можно добиться успеха без поддержки продюсеров. Они, по мнению Шаляпина, уходят на второй план, и к ним никто не пойдет с лишними деньгами. Певец привел в пример песню Татьяны Куртуковой «Матушка», которая стала хитом благодаря любви публики, а не продвижению. Ее, говорит Прохор, никто не навязывал через радио, а радио, наоборот, взяло композицию через соцсети.

Поэтому певец не считает, что артисты должны пресмыкаться перед продюсерами.

«В шоу-бизнесе достаточно злые люди все. Сам Пригожин тоже не отличается какой-то добротой. И в целом, если анализировать его присутствие в шоу-бизнесе, то оно тоже вызывает много вопросов», — заявил участник «Фабрики звезд» в шоу «За деньги».

Шаляпин испытывает неприязнь к Пригожину из-за того, что тот обесценивает его в каких-то интервью. Прохор также напомнил, что он учился с Валерией у одного преподавателя в Гнесинке. Несмотря на критичное отношение к продюсеру, его жену певец назвал талантливым человеком.

Недавно Прохор вновь «прошелся» по давнему врагу Виктору Дробышу. Певец уже был готов помириться с продюсером, но понял, что тот снова самоутверждается за счет него.