«Вызывает дискомфорт»: Люся Чеботина рассказала о нелепых случаях на концертах

Певица Люся Чеботина пожаловалась на странное поведение зрителей во время концертов. Она пояснила, что в основном нелепые случаи на сцене происходят с мужчинами.

«Бывало такое, что выходили на сцену, вырывали микрофон и начинали что-то в него говорить. Но я всегда как-то очень мило выходила из ситуации, никогда не было каких-то конфликтов. Мы просто всегда с этого смеялись с гостями и зрителями», - разоткровенничалась Люся в шоу «Женский форум».

Она также рассказала, что иногда подвыпившие мужчины близко подходят к сцене и начинают пристально разглядывать. «Это вызывает дискомфорт. Благо у меня команда состоит из парней, поэтому я чувствую себя в безопасности», - сказала Чеботина.

Ранее Люся Чеботина появилась на мероприятии с волосами розового цвета и вспомнила курьезный случай, произошедший с ней в московском метро. По словам исполнительницы хита «Плакал Голливуд», однажды она провалилась между поездом и платформой.