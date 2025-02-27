«Было очень страшно»: Люся Чеботина вспомнила о произошедшем с ней случае в метро

Певица Люся Чеботина появилась на мероприятии с волосами розового цвета и вспомнила курьезный случай, произошедший с ней в московском метро. По словам артистки, однажды она провалилась между поездом и платформой.

«Это был час пик, меня вытолкнули из вагона, и моя нога провалилась по колено. Я с трудом ее выдернула. Благо, была рядом моя мама, и она помогла мне. Если бы поезд ушел в движение… Было, конечно, страшно», — разоткровенничалась исполнительница хита «Плакал Голливуд».

Говоря о смене имиджа, Люся призналась, что долго упрашивала мастера покрасить ее в красный цвет, но он согласился лишь на розовый.

«Когда я перекрасилась в розовый, то почувствовала, что по-другому стала относиться к себе, к жизни. Как будто внутри меня расцвела весна», — сказала 27-летняя Чеботина.

Отвечая на вопрос журналиста о свиданиях, Люся внезапно назвала себя человеком, который с этим завязал. Она также в шутку отметила, что, возможно, у нее уже был удачный опыт. Видеоролик с откровениями певицы опубликовал Telegram-канал «Звездач».

Ранее телеведущая и актриса Елена Север опровергла появившиеся в Сети слухи о том, что она разрушила отношения ее сына Юрия Киселева, известного под псевдонимом Юркисс, с певицей Люсей Чеботиной.