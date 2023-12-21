«Вызывает чувство гнева»: Кадони отложил свадьбу с возлюбленной

Телеведущий Влад Кадони рассказал, почему до сих пор не женился на избраннице. Об этом стало известно в эфире шоу «Злые языки».

Влад уже несколько лет состоит в отношениях с девушкой по имени Мария. Его возлюбленная далека от мира шоу-бизнеса и является сотрудницей банка. Как выяснилось, пара познакомилась в соцсети. Кадони почти месяц уговаривал девушку на встречу.

«Она боялась, что я публичный человек, еще и из «ДОМа-2». Она все обо мне посмотрела», — цитирует The Voice высказывание Влада из эфира шоу.

Влад и Мария живут вместе, однако бывают такие моменты, когда они разъезжаются. По словам телеведущего, он — жуткий педант. Из-за этого между ними нередко возникают конфликты.

«Вызывает чувство гнева тот факт, что кружка стоит не на своем месте, что белая посуда стоит с черной», — рассказал Кадони.

Как выяснилось, телеведущий взял в ипотеку дом за 52 млн. Пока у него нет средств, чтобы завершить ремонт. «Как только дом будет готов, мы распишемся», — резюмировал Влад.

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