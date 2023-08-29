Вызывает беспокойство у медиков: Николай Дроздов снова оказался в больнице
86-летнего ведущего Николая Дроздова госпитализировали для полного обследования.
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86-летний телеведущий Николай Дроздов снова оказался в больнице. Звезда не стал скрывать госпитализацию и рассказал, что с ним случилось. Об этом сообщает mk.ru.
Оказалось, что состояние мужчины вызывает беспокойство у медиков. По словам артиста, он проведет в больнице два дня, где будет сдавать все необходимые анализы.
«Мне проведут полное обследование. А на второй день придут результаты. Уже потом станет ясно, как лечиться дальше», – поделился Дроздов.
В последнее время СМИ все чаще пишут о том, что популярному телеведущему требуется помощь врачей. В начале года мужчина неудачно упал и сломал ребра. Он лежал в больнице и проходил долгую реабилитацию.
В прошлом месяце мужчина был госпитализирован с воспалением внутренних органов. В прессе появилась информация о том, что в кишечнике звездного пациента сформировались грыжеподобные «карманы», в которых развился воспалительный процесс.
Сейчас Николай Николаевич лежит в больнице из-за изменений в показателях крови. Но мужчина не унывает и относится к своему положению философски.
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