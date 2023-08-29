Вызывает беспокойство у медиков: Николай Дроздов снова оказался в больнице

86-летний телеведущий Николай Дроздов снова оказался в больнице. Звезда не стал скрывать госпитализацию и рассказал, что с ним случилось. Об этом сообщает mk.ru.

Оказалось, что состояние мужчины вызывает беспокойство у медиков. По словам артиста, он проведет в больнице два дня, где будет сдавать все необходимые анализы.

«Мне проведут полное обследование. А на второй день придут результаты. Уже потом станет ясно, как лечиться дальше», – поделился Дроздов.

В последнее время СМИ все чаще пишут о том, что популярному телеведущему требуется помощь врачей. В начале года мужчина неудачно упал и сломал ребра. Он лежал в больнице и проходил долгую реабилитацию.

В прошлом месяце мужчина был госпитализирован с воспалением внутренних органов. В прессе появилась информация о том, что в кишечнике звездного пациента сформировались грыжеподобные «карманы», в которых развился воспалительный процесс.

Сейчас Николай Николаевич лежит в больнице из-за изменений в показателях крови. Но мужчина не унывает и относится к своему положению философски.

Ранее мы писали о том, как актриса Кристина Асмус несколько дней лежит в больнице Шуи с серьезным диагнозом. В соцсети артистка рассказала о плохом самочувствии. Как выяснилось, Асмус уже несколько дней лежит в больнице с ротавирусом. По словам Кристины, у нее была высокая температура и все остальные симптомы болезни.