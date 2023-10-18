Вызванный в Госдуму Эдгард Запашный назвал избиение зверей вынужденной мерой

Братьев Запашных вызвали в Госдуму, чтобы услышать их объяснение в связи с избиением зверей в цирке. Дрессировщик и руководитель Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный назвал это вынужденными мерами.

О приглашении Запашных в Госдуму сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«Если что-то иногда происходит, то это единичные случаи со статистикой один случай в год или в несколько лет», - сообщил он.

По словам Запашного, российские артисты в настоящее время находятся более чем в 30 странах, и нигде не возникало скандалов. Если бы за кулисами действительно был «ад», то такие видео должны присылать со всего мира, добавил дрессировщик.

Ранее он говорил о том, что в цирке используют водометы, палки, холостое оружие, так как человек должен вмешиваться, чтобы не произошла смерть.

Зоозащитников возмутило видео, опубликованное известными дрессировщиками. На записи они усмиряли тигров палкой, водой и огнетушителем. В Следственный комитет начали поступать заявления от общественников - Запашных призывали привлечь к ответственности. Многие восприняли видео как факт жестокого обращения с животными.

Дрессировщик говорил, что на том видео тигры дрались между собой, и люди должны были спасти им жизнь.