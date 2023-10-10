Спасали жизнь: Эдгард Запашный объяснил избиение животных палками

Эдгард Запашный объяснил избиения животных цирка палками, об этом сообщает Газета.Ru.

По данным журналистов, 10 октября активисты и зоозащитники пожаловались на жестокое обращение братьев Запашных с животными. На кадрах, которые опубликовали в СМИ видно, как дрессировщики избивают животных палками, обливают их водой и кидаются железными декорациями.

Эдгард Запашный ответил на обвинения и заявил, что вынужден был действовать из-за того, что тигры дрались между собой.

«Животные дерутся, надо им спасать жизни. Обидно, что сами журналисты не хотят никакие выводы делать. Там же очевидно, что животные дерутся. Там на видео разве не видно, что животные дерутся между собой?» — удивился Запашный.

Ранее братьев Запашных уже просили привлечь к ответственности из-за жестокого обращения с животными. Напомним, дрессировщики работают в цирке на проспекте Вернадского.

До этого мы писали о том, что Эдгард Запашный раскрыл правду об отношениях с братом Аскольдом и признался в частых ссорах.