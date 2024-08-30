Вызвал негодование у подписчиков: Прилучный сходил в храм с женой после попытки отобрать детей у Муцениеце

В Сети продолжают обсуждать разбирательство между актером Павлом Прилучным и его бывшей женой Агатой Муцениеце. Экс-супруги никак не могут решить то, с кем из них останутся дети. При этом, судя по всему, большая часть интернет-аудитории поддерживает звездную маму, так как недавно «мажор» подвергся резкой критике в соцсетях.

Прилучный опубликовал в своем профиле снимок. На нем он показал подписчикам, что вместе с нынешней супругой Зепюр Брутян побывал в православном храме. Поход, к слову, состоялся сразу после того, как прошло судебное заседание, на котором решалась судьба детей артиста. Тот пытался отнять их у матери.

Пользователи Сети возмутились, что Прилучный после всего произошедшего спокойно пошел в храм. Они сочли, что актеру не место там, а Бог видит все дурные поступки знаменитости.

Ранее Муцениеце после суда с Прилучным по детям попросила от нее отстать. Заседание и разборки с бывшим сильно измотали Агату.