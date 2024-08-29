«Отстаньте»: Агата Муцениеце сорвалась после суда с Прилучным по детям

Актриса Агата Муцениеце после суда с бывшим мужем Павлом Прилучным попросила отстать от нее. Знаменитость убегала к машине от журналистов, ставших свидетелями небольшого срыва.

Об этом сообщает Экспресс газета.

В Головинском суде рассматривалось исковое заявление об определении места жительства двоих детей Муцениеце и Прилучного. Актриса лично приехала на заседание.

После него Агата попала в окружение журналистов. Издание пишет, что актриса не комментировала неудобные вопросы и в какой-то момент повысила голос, но затем обратила сказанное в шутку.

«Не снимайте меня. Отстаньте-отстаньте!» - произнесла Агата и заявила, что чувствует себя американской знаменитостью.

Ранее сообщалось, что суд по детям был закрытым. Решение пока не принято. Дети продолжают жить с матерью.