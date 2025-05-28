«У нас были отношения»: Меньщиков раскрыл правду о любовной связи с Собчак

Звезда «Дома-2» Степан Меньщиков высказался о слухах, что состоял в отношениях с журналисткой Ксенией Собчак. Он отметил, что не знает, можно ли назвать это романом, однако у них действительно была симпатия друг к другу. Об этом сообщает StarHit.

В шоу «Переговорка» на «Радио 1» Степан не стал отрицать информацию, что встречался с Ксенией Собчак. Такие слухи ходят уже несколько лет. По его словам, у них с телеведущей была особая связь. Однако они не позволили перерасти ей во что-то серьезное.

«Да, может, у нас были отношения, не то чтобы отношения… У нас была симпатия внезапная. Она сначала не понимала меня, потом — поняла. Потом начала приглядываться. Я же чувствовал эту историю. Потом мы эту тему свели на нет», - рассказал Меньщиков.

К слову, Собчак раньше приписывали многие романы. Но официально у нее было только два мужа. От первого – Максима Виторгана – она родила сына Платона. Впрочем, этот брак долго не продержался, и после развода мальчик остался с матерью. Сейчас Ксения замужем за режиссером Константином Богомоловым.

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