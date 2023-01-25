«Выживу я или нет»: певца Тимура Родригеза преследуют неудачи

Певец и телеведущий Тимур Родригез всегда появляется в личном микроблоге с широкой улыбкой, но недавно серьезно обратился к своим поклонникам. Он рассказал страшную историю, которая произошла с ним на съемках популярного шоу. Зрители в какой-то момент подумали, что артисту понадобится помощь врачей.

Исполнитель опубликовал в соцсетях отрывок из телепрограммы, где ему пришлось принимать участие в необычном конкурсе. Тимур залез в огромный шар, который обычно пускают по воде, и должен был петь в караоке. Со стороны все выглядело так, будто музыканту угрожает опасность.

«Видео во время которого зрители сначала даже не хлопали и не смеялись, потому что испугались за меня, выживу я или нет. Многие подумали, что я там себе чуть шею не свернул или что-нибудь точно сломаю. Короче, это реально страшно и смешно одновременно. Но больше страшно», – поделился впечатлениями Родригез.

Поклонники действительно очень испугались за кумира. Многие написали, что мужчине стоило отказаться от подобного конкурса.

«Даже в таких условиях классно пел», «Вы такой живучий, кажется, что даже в космосе сможете петь», «Это вы не там ногу сломали?», «Издевательство какое-то», «Вы кому-то из канала дорогу перешли?», «Ужасный конкурс», – пишут в комментариях.

Ранее мы писали о том, как Тимур Родригез рассказал о полученной травме и костылях при помощи мема с женщиной.