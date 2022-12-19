Тимур Родригез рассказал о полученной травме и костылях при помощи мема с женщиной

Шоумен Тимур Родригез травмировался на новогодних съемках и теперь вынужден ходить на костылях. Печальную новость он сообщил при помощи мема с женщиной, которая кричит: «Солнышко, давай».

При этом сам артист явно не отчаивается, хоть и признается, что костыли в его жизни впервые.

Родригез опубликовал видео, на котором поднимается по лестнице, а поддерживает его женщина из мема. Она кричит: «Солнышко, давай! Я в тебя верю!»

Под роликом певица Валерия пожелала артисту выздоровления и отметила, что он «герой», так как «с травмой станцевал номер до конца».

Ранее сообщалось, что жена Родригеза Анна Керимова показала на всю страну пышную грудь.