Выжившая в пожаре Марина Хлебникова появилась на похоронах Владимира Левкина

Певица Марина Хлебникова долгое время не появляется на светских мероприятиях и ведет закрытый образ жизни. Однако она не смогла проигнорировать смерть экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина и приехала на Троекуровское кладбище, где 19 ноября проходит церемония прощания с 57-летним артистом.

Напомним, в ноябре 2021 года в квартире Марины Хлебниковой случился пожар. Певица получила сильные ожоги, из-за которых врачам пришлось ввести ее в искусственную кому. Исполнительница хита «Чашка кофею» два месяца провела в больнице, где ей пришлось сделать несколько пластических операций.

Хлебникова приехала на траурную церемонию в красном пуховике, бежевом шарфе и вязаной шапке в тон. Артистка спрятала глаза за черными очками в крупной оправе. В руках певица держала букет красных роз. Сопровождал Хлебникову неизвестный бородатый мужчина высокого роста, одетый во все черное.

«Я не могу говорить», — сказала певица журналистам и проследовала в траурный зал. Ее слова приводит The Voice.

Проститься с Владимиром Левкиным приехали также Вадим Казаченко, Денис Майданов, Ирина Ортман, Александр Бердников, Кай Метов, солисты группы «На-На» в полном составе и другие артисты эстрады.

В 2003 году у Левкина диагностировали рак. Он перенес операцию по пересадке костного мозга и десять лет находился в ремиссии. Потом ему вновь потребовалась пересадка костного мозга. В 2023 году вновь случился рецидив, артист прошел несколько курсов химиотерапии, но его организм не справился.

Ранее вдова певца рассказала о причине его смерти. По словам Марины Левкиной, все произошло внезапно, а не после продолжительной болезни. Она отметила, что еще 16 ноября общалась с мужем, а после артисту стало плохо и он попал в реанимацию. При этом до машины «скорой» он шел самостоятельно. 17 ноября Владимир Левкин умер.