«Не после продолжительной болезни»: вдова Левкина раскрыла подробности смерти певца

Вдова певца Владимира Левкина рассказала о причине смерти мужа. По словам Марины, все произошло внезапно, а не после продолжительной болезни. Об этом она сообщила в беседе с Kp.ru.

Бывший солист группы «На-На» ушел из жизни в воскресенье, 17 ноября в возрасте 57 лет. Поклонники и коллеги были в шоке от этой новости. Ведь он только недавно выходил на публику и выглядел бодрым. Жена рассказала подробности случившегося.

«Еще в субботу я с ним разговаривала… Все так внезапно. Это произошло не после продолжительной болезни. Это не так. Ему просто стало плохо, он попал в реанимацию. Его на скорой увезли. Хотя как увезли… Он на своих ногах вышел и уехал в больницу», — рассказала вдова.

Сейчас женщина занимается организацией похорон. Она отметила, что певца похоронят на Троекуровском кладбище 19 ноября.

Напомним, что Левкин долгое время боролся с серьезной болезнью – раком. Впервые диагноз был поставлен в 2003 году, но тогда Владимир вылечился. Через 10 лет произошел рецидив. Мужчина перенес химиотерапию и пересадку костного мозга.

Ранее мы писали о том, что Владимир Левкин оставил загородный дом жене и дочери.