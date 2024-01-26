Выживает за счет спонсоров: что известно о заработках Анастасии Волочковой

Балерина Анастасия Волочкова может жить за счет богатых спонсоров. Об этом сообщило издание Kp.ru, проанализировав заработки танцовщицы и ее публичные выходы.

Не секрет, что раньше экс-прима Большого театра нередко ходила по телевизионным передачам, за что получала хорошие гонорары. Однако сейчас в различных шоу Волочкова почти не появляется. Вместо них она сосредоточилась на собственных проектах. Она организует представления, билеты на которые иногда раздает даже бесплатно, поэтому они не приносят ей много денег, чего нельзя сказать о знакомствах.

По информации СМИ, Анастасия получает средства от спонсоров. Один из них – муж-миллионер Тани Тузовой. Он платил артистке за то, чтобы его супруга почти год блистала на афишах. И это только один известный случай. По слухам, таких «друзей» у Волочковой довольно много, и за их счет она может роскошно жить, ни в чем не нуждаясь.

Кроме того, журналисты отметили, что танцовщица все чаще стала появляться в компании неизвестных молодых исполнителей. Не исключено, что они тоже платят Анастасии, чтобы с помощью нее попасть в шоу-бизнес.

Ранее Анастасия Волочкова пожаловалась на проблемы с кожей.