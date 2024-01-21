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Опубликовано 21 января 2024, 12:37
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«Волдыри»: Анастасия Волочкова пожаловалась на проблемы с кожей

Балерина Анастасия Волочкова рассказала об аллергии на любимые белые розы.
«Волдыри»: Анастасия Волочкова пожаловалась на проблемы с кожей

© Starface.ru

Балерина Анастасия Волочкова рассказала об аллергии на любимые белые розы, об этом сообщает Пятый канал.

Во время празднования дня рождения Анастасия Волочкова рассказала журналистам о том, что у нее появились проблемы из-за любимых цветов. По словам балерины, шипы от роз вызывают на ее коже аллергию.

«Дело в том, что я очень боюсь иголок, и у меня настолько чувствительная кожа, если вот комар человека укусит — раз-раз, и все прошло. А у меня сразу какой-то волдырь», — поделилась она.

Впрочем, отказываться от цветов Волочкова не собирается. Журналисты спасли балерину от букета, который она держала в руках во время пресс-подхода.

Ранее мы писали о том, что 48-летняя Анастасия Волочкова рассказала о мужчине мечты. Балерина сообщила, что у нее уже есть любимый мужчина, но ей нужен тот, с кем она пройдет рука об руку всю оставшуюся жизнь.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Пятый канал
Автор:Александр Асташкин
Теги:
Анастасия Волочкова
цветы
аллергия
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