«Волдыри»: Анастасия Волочкова пожаловалась на проблемы с кожей
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Балерина Анастасия Волочкова рассказала об аллергии на любимые белые розы, об этом сообщает Пятый канал.
Во время празднования дня рождения Анастасия Волочкова рассказала журналистам о том, что у нее появились проблемы из-за любимых цветов. По словам балерины, шипы от роз вызывают на ее коже аллергию.
«Дело в том, что я очень боюсь иголок, и у меня настолько чувствительная кожа, если вот комар человека укусит — раз-раз, и все прошло. А у меня сразу какой-то волдырь», — поделилась она.
Впрочем, отказываться от цветов Волочкова не собирается. Журналисты спасли балерину от букета, который она держала в руках во время пресс-подхода.
Ранее мы писали о том, что 48-летняя Анастасия Волочкова рассказала о мужчине мечты. Балерина сообщила, что у нее уже есть любимый мужчина, но ей нужен тот, с кем она пройдет рука об руку всю оставшуюся жизнь.