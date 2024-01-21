«Волдыри»: Анастасия Волочкова пожаловалась на проблемы с кожей

Балерина Анастасия Волочкова рассказала об аллергии на любимые белые розы, об этом сообщает Пятый канал.

Во время празднования дня рождения Анастасия Волочкова рассказала журналистам о том, что у нее появились проблемы из-за любимых цветов. По словам балерины, шипы от роз вызывают на ее коже аллергию.

«Дело в том, что я очень боюсь иголок, и у меня настолько чувствительная кожа, если вот комар человека укусит — раз-раз, и все прошло. А у меня сразу какой-то волдырь», — поделилась она.