«Выживаем»: Юрий Шевчук пожаловался на отсутствие возможности давать концерты «в горячо любимой стране»

Лидер ДДТ Юрий Шевчук пожаловался, что не имеет возможности давать концерты в России и выживает благодаря выпуску дисков. На высказывание музыканта обратило внимание ИА Регнум.

«Мы не имеем возможности давать концерты в нашей горячо любимой стране. Благодаря выпуску дисков мы выживаем, получаем какие-то деньги.

Уехало очень много молодых людей и не очень. Мы в России поднимали огромные стадионы, а нас сейчас всего лишили», - поделился музыкант.

Теперь концерты проходят в европейских залах, а средства в основном поступают от «спасительных» дисков, которые Шевчук рекламирует в соцсетях.

Так, например, артист делился, что выделяет альбом «Единочество». Певец рассказывал: музыканты много экспериментировали, работая над его созданием. Это привело к тому, что группа чуть не развалилась.

Ранее сообщалось, что прибыль Шевчука в 2024 году снизилась почти в два раза.