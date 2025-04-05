Прибыль лидера «ДДТ» Юрия Шевчука снизилась почти в два раза в 2024 году. Об этом сообщает Kp.ru.

ООО «Рокгруппа ДДТ», через которую ведет свою музыкальную деятельность Юрий Шевчук, заработала в 2024 году 47 миллионов рублей. Несмотря на то, что в 2023 году эта сумма была куда скромнее (4 миллиона рублей), чистая прибыль организации упала почти в два раза.

Так, в 2023 году компания принесла музыканту 3,7 миллиона рублей, тогда как в 2024 — 2,1 миллиона рублей. Добавим, что в предыдущие годы организация показывала лишь убытки.

Интересно, что у бизнеса Шевчука нет проблем ни с неуплатой налогов, ни с судебными разбирательствами.

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