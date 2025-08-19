«Это просто издевательство»: певица Анастасия осталась без пенсии из-за отсутствия стажа

Певица Анастасия заявила, что из-за отсутствия трудового стажа не может выйти на пенсию и получать выплаты. Исполнительница хита «Мамин крестик» пожаловалась, что ей сказали ждать до 65 лет.

«В 57 лет я обратилась в Пенсионный фонд с просьбой начислить мне пенсию. В тот период как раз давали пенсию людям моего года рождения. Но тогда мне отказали, сказав, что ежемесячные выплаты мне еще не положены из-за недостатка стажа. Мол, приходите в 60 лет: будет вам пенсия», - рассказала Анастасия в беседе с mk.ru.

При этом, когда артистка обратилась в Пенсионный фонд через три года, ей вновь отказали, так как возраст выхода на пенсию был повышен. В качестве альтернативы певице предложили предоставить справки, подтверждающие наличие у нее 35 лет трудового стажа.

«Это просто издевательство: я все эти сорок лет вкалывала как лошадь. Причем, у меня были не «черные» концерты, когда деньги кладут в карман, а белые… За эти годы я «прочесала» практически всю страну вдоль и поперек. Куда все эти деньги девались?» - возмутилась Анастасия.

По словам певицы, она никак не может подтвердить свой стаж. В 2014 году в ее доме случился пожар, который уничтожил все документы. Она подчеркнула, что не нуждается в деньгах, но будет бороться до конца, чтобы защитить права пожилых россиян, оказавшихся в такой же ситуации. «Я пошла на принцип», - заключила артистка.

