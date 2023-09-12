«Выжили из зависти»: раскрыта правда о ликвидации Александра Пескова

Актер Александр Песков покинул Театр Луны, в котором играл долгое время. Причем, как отметил его юрист, он хоть и написал заявление по собственному желанию, на самом деле уходить не хотел. Однако у него не осталось выбора, так как его буквально выживали.

По данным «Экспресс газеты», работа у Пескова не заладилась с того момента, как сменилось руководство театра. При Сергее Проханове ему доставались центральные роли и их было много, а после прихода Евгения Герасимова артиста стали отовсюду убирать. Кроме того, появилась и новая прима – Янина Студилина. Ей начали отдавать лучших женских персонажей.

Все это послужило тому, чтобы Александр Песков написал заявление об уходе. Он просто больше не мог выдержать новых правил в «Луне», а также того, что у худрука в приоритете не он, а другие артисты.

«Сашу выжили из труппы из зависти. Ведь он прекрасный артист. А новое руководство живет по принципу: «Так я решаю, не нравится - уходите». Песков и сам вожак, может любому в руководстве театра сказать об их недостатках, он болеет душой за творчество», - заявил юрист актера Петр Тереев.

Правозащитник подчеркнул, что новый художественный руководитель театра не имел права снимать Пескова с ролей в старых спектаклях, а это уже основание для обращения в суд.

Ранее стало известно, по какой причине Татьяна Васильева решила уйти из родного театра и присоединиться к труппе «Ленкома».