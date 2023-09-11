Названа реальная причина перехода Татьяны Васильевой в «Ленком»

Актриса Татьяна Васильева официально покинула сцену «Школы современной пьесы», на которой играла с 1996 года, и перешла в «Ленком». Слухи о том, что звезда отечественного кинематографа собирается играть в постановках старинного театра, появились уже давно. Но теперь ее окончательно включили в состав труппы. Смену ее места работы прокомментировал артист Юрий Чернов и назвал причину, по которой она решилась на важный шаг.

Как признался коллега Васильевой, на самом деле она давно хотела в «Ленком». Это было ее мечтой, которая после смерти Инны Чуриковой исполнилась. Дело в том, что при жизни актрисы они не ладили. Говорили даже, что покойная легенда театра совершенно не переносила соперницу за внимание зрителя.

При этом Чернов признал, что переход Татьяны Григорьевны – это большая потеря для «Школы современной пьесы». Она была звездой, которую любили как коллеги, так и зрители.

«Татьяна мечтала попасть в «Ленком» и ее мечта сбылась, это самое главное. Это большая потеря для нашего театра, потому что ушла хорошая артистка», - отметил артист в беседе с Утро.ru.

Ранее появилась информация о том, как прошла первая официальная встреча Васильевой с труппой «Ленкома». Оказалось, что актриса появилась с рыжими волосами и челкой.