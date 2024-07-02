«Выжила из ума»: адвокат обвинил эмигрировавшую Эйдельман* во влиянии на российских детей

Адвокат Александр Бенхин заявил, что уехавшая из РФ историк и педагог Тамара Эйдельман* (признана в России иноагентом) может оказывать влияние на российских школьников. Его слова приводит издание «Абзац».

По словам юриста, в Интернете по-прежнему выходят «Разговоры о важном» подозреваемой по статье «Реабилитация нацизма» бывшей учительницы. Он допустил, что это связано с отсутствием информации у некоторых педагогов о деятельности опального историка.

«Я считаю, что Эйдельманлибо выжила из ума, либо отрабатывает повестку перед западными спонсорами. У нас в школах предусмотрены уроки, которые называются «Разговоры о важном». Эйдельман сделала альтернативные «Разговоры о важном» и вывесила их на «Ютубе». В некоторых школах учителя, которые не соображают, что это и как, вбивают в поисковик «разговоры о важном», выскакивает Эйдельман*, и они детям это ставят», - высказался защитник.

Бенхин добавил, что Эйдельман* складно говорит, вследствие чего некоторым далеко не сразу удается понять смысл донесенной информации.

Ранее участник «Уральских пельменей» Дмитрий Брекоткин признался, что не смог бы эмигрировать из РФ.

*(признана в России иноагентом)