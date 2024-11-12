«Выжил из ума»: бывший скрипач «Аквариума» высказался о Борисе Гребенщикове*

Бывший скрипач «Аквариума» Решетин заявил, что Гребенщиков* (признан иноагентом на территории РФ) выжил из ума. Об этом сообщает Абзац.

Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков* еще до пандемии переехал из России в Англию, где он живет и сейчас. Если раньше артист наведывался с концертами в Россию, то после объявления его иноагентом, выступать на родине он перестал.

Бывший скрипач «Аквариума» Андрей Решетин рассказал, что хотя и признает заслуги певца, с его позицией он не согласен.

«Кем для меня является Боб (Борис Гребенщиков* — прим. ред.)? Боб для меня является человеком, который создал целую сферу в русской культуре, но под старость выжил из ума. Одно дело — его творчество, а другое — личная жизнь. Как частное лицо [он хочет, — прим. ред.] комфортика, денежек и покоя», — объяснил он.

Решетин также заявил, что Гребенщиков* является конформистом. По его мнению, такую позицию артисту навязало Министерство культуры.

Ранее мы писали о том, что звезда «Беспринципных» задумалась о приеме «Оземпика».

*признан иноагентом на территории РФ.