«Выжигание ресурсов организма»: врачи бьют тревогу из-за состояния сорвавшей концерт МакSим

Совсем недавно всю Сеть облетела новость о том, что Марина Максимова не смогла полноценно провести концерт в Сочи и после пятой песни покинула сцену. Тогда и началось массовое обсуждение подобного поведения артистки. Кто-то предположил, что она вышла к зрителям в состоянии алкогольного опьянения. Сама же знаменитость объяснила ситуацию резким ухудшением самочувствия: у нее поднялось давление и пропал голос. В беседе с kp.ru невролог Сергей Длин рассказал, что на самом деле произошло тогда с Мариной.

Ни для кого не секрет, что несколько лет назад Максимова балансировала на грани жизни и смерти, и виной всему сильнейшая коронавирусная инфекция. Эксперт заявил: артистка до сих пор не восстановилась от недуга. Насыщенный график и постоянные перелеты — все это привело Марину к тому инциденту в Сочи.

«Что-то привело к абсолютному выжиганию ресурсов организма. У артистов к проблемам нередко приводит нарушение сна. Виноваты насыщенный графики недосып, тем более если организм ослаблен после ковида», — резюмировал невролог.

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