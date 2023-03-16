Певица МакSим спровоцировала слухи о третьей беременности во время концерта в Краснодаре

Не так давно с певицей Мариной Максимовой произошло несчастье: она переболела пневмонией в тяжелой форме, во время которой впала в кому. К счастью, знаменитость смогла преодолеть недуг и вернуться к сольной карьере. Теперь артистка вновь разъезжает по стране и радует поклонников любимыми хитами. К слову, после последнего выступления в Краснодаре Марина дала публике повод для обсуждений.

Так, Telegram-канал «Светские хроники» поделился кадрами с концерта знаменитости, на которых она предстала в коротком розовом платье и черной куртке. Наряд Марины подчеркнул ее изменения в фигуре и округлившиеся формы. Все это спровоцировало слухи о том, что певица ожидает пополнения в семействе.

К слову, ни сама артистка, ни ее представители пока никак не реагировали на домыслы публики. Однако, если они подтвердятся, то для Максимовой этот ребенок станет третьим.

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