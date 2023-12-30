Выздоровевшая Лера Кудрявцева появилась с дочерью на Красной площади: «Просто сказка!»

В середине декабря телеведущая Лера Кудрявцева серьезно заболела — ее госпитализировали с пневмонией в Минске. Спустя пару дней ведущую программы «Секрет на миллион» выписали, и она продолжила лечиться дома. Сейчас состояние звезды нормализовалось, и Кудрявцева решила прогуляться с пятилетней дочкой Машей на Красной площади.

52-летняя ведущая показала видео с прогулки на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ). Компанию ей составила близкая подруга, адвокат и певица Катя Гордон, с которой Кудрявцева постоянно проводит время и ездит путешествовать.

Подруги пошли с детьми на Красную площадь, где сейчас все украшено к новогодним праздникам. Они покатались на карусели и насладились видами центра праздничной столицы.

«Какая же красивая у нас Москва! А тем более перед новогодними праздниками. Просто сказка! Для меня это лучший город Земли! С детками гуляли на Красной площади», — рассказала своим подписчикам Лера Кудрявцева.

С 2013 года Кудрявцева замужем за хоккеистом Игорем Макаровым, который младше звезды на 16 лет. В 47 лет Кудрявцева родила ему дочь Машу, прибегнув к процедуре ЭКО.

Ранее телеведущая высказалась о злорадствующих звездах-эмигрантах. Подробности читайте в этой статье.