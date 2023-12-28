«Кроме России нигде не нужны»: Кудрявцева высказалась о злорадствующих звездах-эмигрантах

Телеведущая Лера Кудрявцева возмутилась злорадным комментариям звезд-эмигрантов в адрес коллег и указала им на их место. По словам артистки, они нигде не нужны кроме России, вот и находят повод порадоваться мелким неприятностям отечественных знаменитостей.

После скандальной «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой многие ее гости стали попадать под «отмену», из-за чего им пришлось записывать публичные извинения. Вся эта ситуация не прошла мимо звезд, которые предпочли уехать из страны. Например, недавно актер Дмитрий Назаров, который уже почти год живет за границей, назвал всех покаявшихся «чушпанами».

Такое поведение знаменитостей возмутило Леру Кудрявцеву. В личном блоге она отметила, что ее во всей этой истории с вечеринкой «забавляют» больше всего именно эмигранты. По ее словам, они «выползли из всех щелей», чтобы порадоваться неприятностям бывших коллег.

«Думаю, что все понимают, что вы, ребята, кроме России нигде не нужны! И вот эта ваша радость в стиле «у соседа сдохла корова – пустячок, а приятно» - она говорит о вас», - отметила телеведущая.

Ранее Лера Кудрявцева и Катя Гордон высмеяли Настю Ивлееву после «голой» вечеринки.