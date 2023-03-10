«Выявлена в поздней стадии»: новые подробности о заболевании мужа Дарьи Донцовой

8 марта стало известно о том, что в семье Дарьи Донцовой произошла трагедия: не стало ее мужа Александра. Долгое время профессор факультета психологии МГУ боролся с раком кишечника, однако, увы, одолеть недуг ему не удалось. Мужчина перенес больше семи курсов химиотерапии, вот почему у звездной семьи была надежда на его выздоровление. Однако в беседе с порталом BLITZ+ онколог Евгений Черемушкин заявил, что шансы Александра были минимальными.

По словам эксперта, болезнь супруга Донцовой можно было бы вылечить в том случае, если бы ее выявили на ранних стадиях. Кроме того, Евгений добавил: рак кишечника в принципе довольно тяжело прооперировать.

«Видимо, болезнь была выявлена в поздней стадии. Если опухоль быстро развивается, то тогда могут быстро развиться метастазы. Не так просто выявить опухоль и хирургически сложно оперировать», — резюмировал Черемушкин.

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