Потерявшая мужа Дарья Донцова призналась, какое предсказание о любимом сделала ей цыганка

Писательница Дарья Донцова 8 марта потеряла мужа. Доктор наук, профессор факультета психологии МГУ, академик РАН Александр Донцов скончался после продолжительной болезни. Мужчине поставили диагноз — рак кишечника. В одном из интервью женщина рассказывала, что встречу с любимым ей предсказала цыганка.

Дарья в беседе с Татьяной Устиновой вспомнила случай, который произошел с ней в электричке.

«В Переделкино я нашла брошенную собаку. Ехала с ней в электричке. Подошла цыганка… Я сказала, что у меня нет денег. Она ответила, что: «Деньги мне не нужны, только не бросай эту собаку». Цыганка утверждала, что собака принесет мне счастье. На следующий день я познакомилась со своим будущим мужем Александром Ивановичем», – поделилась писательница.

А в интервью «Вечерней Москве» Донцова рассказывала, что обрела настоящее счастье только в третьем браке. В первый раз она отправилась к алтарю в молодом возрасте и прожила с мужем всего две недели.

«Второй раз понимала, только мы с мужем, очень хорошим человеком, никак не совпали, были слишком разными. Зато в третьем браке уже 37 лет все замечательно. Причем меня с Александром Ивановичем познакомила подруга, которая хорошо знала и меня, и его, и, к счастью, не ошиблась», – делилась звезда.

С Донцовым писательница прожила 40 лет. Супруг знаменитости умер от рака. По злой иронии, когда-то сама Дарья тоже боролась с онкологией, но смогла победить болезнь.

Ранее мы писали о последних днях певицы Жанны Фриске, которая скончалась в 2015 году после продолжительной болезни. Исполнительница изо всех сил боролась с онкологическим заболеванием – глиобластомой, но рак оказался сильнее. Недавно стало известно, что перед смертью рядом с Жанной был известный ведущий, но не ее муж, Дмитрий Шепелев.