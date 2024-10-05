Выявили повышенное давление и атеросклероз: звезда «Кадетства» Георгий Мартиросян обратился к врачам

Актер Георгий Мартиросян, запомнившийся многим россиянам по сериалу «Кадетство», обратился за помощью к врачам. У 76-летнего заслуженного артиста РФ возникли осложнения на фоне заболевания сахарным диабетом, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В беседе с журналистами Мартиросян подтвердил диагноз, однако на осложнения и самочувствие жаловаться не стал. По данным СМИ, у знаменитости выявили повышенное давление и атеросклероз в ходе обследования.

Для улучшения состояния врачи рекомендовали звезде «Кадетства» ежедневные прогулки по 30 минут в день, а также исключить из рациона легкоусвояемые углеводы. У мартиросяна нашли сахарный диабет еще в 2004 году.

Сейчас артист занят работой. Из-за постоянной занятости и плотного графика он даже не успевает приходить на обследования.

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