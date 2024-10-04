В «Ленкоме» назвали точный диагноз Марка Варшавера

В «Ленкоме» опровергли госпитализацию Марка Варшавера. Об этом сообщает Абзац.

3 октября Telegram-канал Mash сообщил о том, что директор театра «Ленком» Марк Варшавер самостоятельно обратился в больницу с жалобами на пневмонию. Журналисты писали, что Варшавер находился в состоянии средней тяжести.

Спустя сутки, в пресс-службе театра подтвердили, что Варшавер заболел. Однако диагноз у директора «Ленкома» другой.

«Марк Борисович сейчас находится дома. У него всё хорошо, ни о какой пневмонии речь не идёт. Просто лёгкая простуда», — рассказали представители театра.

Это уже не первый случай за 2024 год, когда Варшавера госпитализируют. В феврале он проходил обследование в больнице. Тогда сообщалось, что 77-летнему театральному деятелю проверяли легкие.

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